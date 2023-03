Zwężenie Trasy Sucharskiego. Tak wygląda ścinanie poboczy i korki na trasie w Gdańsku [ZDJĘCIA]

Zwężanie Trasy Sucharskiego w Gdańsku

Trwa proces "ścinania poboczy" na Trasie Sucharskiego w Gdańsku. Prace te mają usprawnić odprowadzanie wód opadowych do rowów retencyjnych.

- To poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego, a zarazem wpływa pozytywnie na trwałość i stan techniczny nawierzchni. Zaleganie na jej powierzchni wody może powodować z czasem pęknięcia, a w ich następstwie powstawanie ubytków - tłumaczy Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

W trakcie trwania prac, kierowcy podróżujący tą trasą muszą przygotować się na szereg utrudnień drogowych. Po pierwsze, od węzła Elbląska do Obwodnicy Południowej można będzie korzystać wyłącznie z lewego pasa jezdni. Ponadto obniżona do 50 km/h zostanie dopuszczalna prędkość jazdy. Organizacja ruchu pozostanie zmieniona przez tydzień - do 27 marca 2023.

20 marca rozpoczął się pierwszy etap prac, który realizowany jest od węzła Michałki do wiaduktu w ciągu ul. Tama Pędzichowska. Później działania prowadzone będą od wiaduktu do węzła Gdańsk Port.