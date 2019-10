Zwierzęta zamknięte w samochodach na gdańskiej Oruni. Nie miały jedzenia i wody. Właścicielka nie chciała trzymać ich w domu [zdjęcia]

Strażnicy miejscy, którzy udali się na miejsce zgłoszenia, odkryli że na terenie wskazanej działki stało kilka aut, których wygląd wskazywał na to, że od dawna nie były używane. Z jednego z nich dobiegało głośne szczekanie i skomlenie. Strażnicy podeszli do pojazdu. W środku zobaczyli wychudzonego psa. Zwierzę nie miało dostępu do wody i pożywienia.