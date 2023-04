Życzenia dla księży na Wielki Czwartek 2023. Życzenia dla kapłanów z okazji ustanowienia kapłaństwa i Eucharystii

W Wielki Czwartek, 6.04.2023, duchowni świętują ustanowienie sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii. Czego życzyć księdzu na Wielki Czwartek? Przygotowaliśmy dla wiernych gotowe życzenia dla księży na Wielki Czwartek 2023. Oto gotowe miłe, pełne wdzięczności życzenia dla wszystkich osób, które chcą tego dnia złożyć podziękowania swoim kapłanom.

ŻYCZENIA DLA KAPŁANÓW NA WIELKI CZWARTEK 2023

W Wielki Czwartek kapłani odbierają życzenia w czasie wieczornej mszy świętej. Ważna jest również dla nich pamięć w modlitwie, która jest wyrazem wsparcia dla księży. Pamiętajmy o niej!

PONIŻEJ PRZYKŁADOWE ŻYCZENIA DLA KSIĘŻY NA WIELKI CZWARTEK 2023

Naszemu kochanemu kapłanowi życzymy Bożej radości,

niech prowadzi Go w każdym dniu posługi,

a także wielu serc ludzkich pełnych życzliwości,

gotowych przyjść z pomocą w głoszeniu Dobrej Nowiny.

Niech dobry Bóg obdarza naszego księdza nieustannie łaską i pokojem.

Niechaj nie brakuje Mu entuzjazmu i siły potrzebnej do codziennej pracy.

A Jezus Chrystus niech będzie dla niego zawsze źródłem niewyczerpanych darów,

aby całym życiem świadczył o swej przynależności do Boga. *** Z okazji Dnia Kapłana, życzymy wiele wytrwałości w wykonywaniu posługi,

cierpliwości i umiejętności zachowania spokoju w chwilach zwątpienia,

dobrego serca, które swoim ciepłem pokrzepia dusze potrzebujących

oraz dużo właściwie dobranych słów, które niosą nadzieję dla wszystkich wiernych pragnących być coraz bliżej naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Zdrowia, pomyślności, niegasnącego zapału i entuzjazmu, siły do gospodarowania parafią, Bożego błogosławieństwa, darów Ducha Świętego, wytrwałości w naśladowaniu Jezusa Chrystusa *** Z okazji Wielkiego Czwartku życzymy Wam niegasnącej miłości do Eucharystii, gorliwości oraz siły potrzebnych do głoszenia Dobrej Nowiny, a także obfitych owoców duszpasterskiej pracy. Oby radość i satysfakcja towarzyszyły Wam w każdym dniu posługi kapłańskiej. Niech Bóg obdarza Was wszelkimi łaskami, byście mogli w pełni realizować swoje powołanie. Szczęść Wam Boże! Parafianie.

Życzenia dla księży na Wielki Czwartek 2022 *** Kapłanów Swoich dał nam Bóg,

By nas bronili z mocy złego,

Aby z ciernistych wiedli dróg,

Zbłąkane owce wprost do Niego,

Najświętsze Serce ustrzeż ich,

We wszystkich życia chwilach złych,

Niech czystym sercem służą Ci,

Życzenia dla kapłanów z okazji ustanowienia kapłaństwa i Eucharystii

*** Drodzy kapłani!

Bóg obdarzył nas wielką łaską, stawiając Was na naszej drodze.

Dziękujemy, że jesteście z nami i dla nas.

Życzymy Wam łask Bożych,

wytrwania na drodze, którą wybraliście,

entuzjazmu i siły potrzebnej do głoszenia Radosnej Nowiny.

A szczególnie opieki Matki Bożej.

Szczęść Boże *** Wielebny Księże, w dniu Księdza święta życzymy radości z pełnionej posługi kapłańskiej, podążania drogą Bożą ku świętości *** Z okazji Waszego święta - wytrwałości, spokoju i pogody ducha. Wszystkiego, co najlepsze. Zdrowia i wszelkiego szczęścia. Przede wszystkim zaś Światła tak silnego i jasnego, aby go księdzu nikt i nic nie przysłoniło.

