Alternatywne spacery cieszą się ogromną popularnością. Czy te prowadzone w językach obcych też przypadną do gustu? Szacunkowo w Gdańsku mieszka 20 tys. migrantów i migrantek. Chcąc przybliżyć tym osobom miasto, Instytut Kultury Miejskiej razem z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek proponuje alternatywne spacery w językach angielskim i rosyjskim.

Udostepnijmy fontanny do kąpieli - apeluje radna Beata Dunajewska. Co na to...

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!

Chodzi o spacery po Stoczni szlakami kobiet z Metropolitanką, po Kolekcji malarstwa monumentalnego na Zaspie oraz po Dolnym Mieście z Lokalnymi Przewodnikami i Przewodniczkami.- Kierujemy spacery szczególnie do osób rosyjsko- i angielskojęzycznych mieszkających na Pomorzu. Działamy zgodnie z trendem panującym w Gdańsku, z którego jesteśmy dumni - oferujemy ofertę dla osób, które wybrały nasze miasto jako nowy dom. Jest dla nas bardzo ważne, żeby je tu dobrze ugościć, np. pokazując gdańskie dziedzictwo, w interesującej formie tematycznych spacerów oraz w ich rodzimych językach -Podkreśla też, że od początku projekt był konsultowany z osobami migranckimi i odbywa się pod patronatem/matronatem Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek. W przypadku dużego zainteresowania będą ustalane kolejne terminy.A jak wygląda harmonogram spacerów? Już jutro (sobota, 4 sierpnia) odbędzie się spacer rosyjskojęzyczny. Będzie to wędrówka pn. „ Stocznia Gdańska szlakami kobiet“. Początek o godz. 16, przy Bramie nr 2 do Stoczni Gdańskiej (plac Solidarności).Zainteresowanych oprowadzi Raisa Korycka, która urodziła się na Białorusi, ale ma polskie korzenie. Do projektu „Metropolitanka”, opowiadającym o roli kobiet w historii dołączyła w kwietniu 2018 roku.- Poznamy bliżej historię niepokornej suwnicowej, animatorki kultury, działaczek Solidarności oraz codzienność strajku w Sierpniu 1980. Podczas zwiedzania usłyszymy wiele anegdot i ciekawostek, np. o stoczniowym ogrodnictwie, z którego pochodziły tulipany i goździki rozdawane w zakładzie na Dzień Kobiet. Dowiemy się, gdzie znajdowały się: Willa Dyrektora, Modelarnia i hala 46A z muralem „Tatusiu! Pracuj bezpiecznie”, w której na suwnicach pracowała Anna Walentynowicz -11 sierpnia o godz. 16 przewodnik Jarosław Orłowski zaprosi do zwiedzania wyjątkowej Kolekcji Malarstwa Monumentalnego na gdańskim osiedlu Zaspa.. Dziś kolekcja malarstwa monumentalnego to 60 wielkoformatowych murali, o różnorodnej tematyce. Początek spaceru przy Plamie GAK (ul. Pilotów 11) o godz. 16. 18 sierpnia o godz. 16 z Agnieszką Chylińską anglojęzyczni spacerowicze zwiedzą Stocznię Gdańską Oczami Kobiet. Start, podobnie jak w przypadku spaceru rosyjskojęzycznego, przy Bramie nr 2.Ostatni z zaplanowanych spacerów odbędzie się 25 sierpnia, również o godz. 16 (Stągwie Mleczne, ul. Motławska 14). Z Jackiem Górskim chętni odkryją tajemnice Dolnego Miasta. W kilka minut przeniesiemy się do niezwykle urokliwej i mało znanej części Gdańska.Miłośników fortyfikacji zainteresują bastiony i fosa. Miłośników wojskowości - autentyczne budynki koszarowe z XIX wieku.Miłośnicy modernizmu zachwycą się budynkiem Gdańskiego Monopolu Tytoniowego, a miłośnicy sztuki współczesnej - oryginalnymi instalacjami artystycznymi. Miłośników motoryzacji zachwyci historia montowania na Dolnym Mieście amerykańskich samochodów, a miłośników publicznych środków transportu dzieje zabytkowej zajezdni.