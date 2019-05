Gdańsk wypożyczy przyczepki rowerowe rodzicom przedszkolaków i będzie prowadzić naukę jazdy w ruchu ulicznym dla uczniów

Wypożycz i przetestuj

Chcąc promować aktywny styl życia i bezpieczną jazdę rowerem, magistrat zakupił przyczepki rowerowe, które zostaną przekazane przedszkolom do bezpłatnego testowania, w ramach kampanii „Podczep się”. Trzy przyczepki - dwie jednoosobowe i jedna dwuosobowa - będą bezpłatnie użyczane rodzicom i opiekunom prawnym przedszkolaków, uczęszczających do placówek samorządowych. Na początek trafią one do 11 placówek położonych w tzw. Centralnym Paśmie Usługowym, obejmującym między innymi Wrzeszcz, Oliwę czy Śródmieście, będącym obszarem pilotażowym projektu. Dzięki tej akcji, rodzice będą mogli przetestować przyczepki i przekonać się czy najmłodsi członkowie rodziny polubią ten sposób podróżowania.

Każdy zainteresowany rodzic będzie mógł w przedszkolu, do którego uczęszcza jego dziecko, bezpłatnie wypożyczyć na tydzień przyczepkę rowerową i wypróbować jazdę nie tylko po mieście, ale i w terenie. Jeśli pomysł się sprawdzi, w przyszłości planujemy zakupienie większej liczby takich przyczepek.

- mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska.

Akcja trwa od maja do października i w tym czasie chętne przedszkola mogą zgłaszać się do udziału w projekcie. Warunkiem uczestnictwa przedszkola jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego poprzez stronę formularz Google

https://forms.gle/RyxBpLzcYSX3RJX79

Docelowo przyczepki trafią też do pozostałych przedszkoli samorządowych w Gdańsku. Każdy rodzic będzie mógł w przedszkolu, do którego uczęszcza jego pociecha, bezpłatnie wypożyczyć przyczepkę rowerową. Po podpisaniu umowy na bezpłatne użyczenie przyczepki, rodzic przejdzie instruktaż z montażu i użytkowania przyczepki rowerowej.