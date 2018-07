W piątek, 27 lipca, do dyspozycji mieszkańców oddany został nowy basen przy ul. Smoleńskiej na gdańskiej Oruni. Od godz. 13 każdy może z niego skorzystać. Do 2 września godzinne wejście będzie kosztowało zaledwie 5 zł.

– To miejsce jest doskonałym przykładem samorządowej konsekwencji i determinacji – powiedział, podczas otwarcia prezydent Paweł Adamowicz. - Nie o wszystkim, wbrew pozorom decyduje pieniądz. Liczy się aktywność oddolna mieszkańców.Z obiektu będzie mógł korzystać każdy, pływalnia została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jako ciekawostkę dodam, że pływalnia jest pierwszym obiektem w Gdańsku, na którym widnieje herb dzielnicy.



Na nowy basen mieszkańcy Oruni czekali od lat. I dziś, jak mówią, ich marzenia się spełniły.Było przecięcie wstęgi przez władze miasta i pokazy sportowo-ratownicze w wykonaniu profesjonalistów. Od godz. 13 drzwi nowego obiektu są już otwarte dla mieszkańców. Z uroków kąpieli można skorzystać za jedyne 5 zł za godzinę. Promocja obowiązuje do 2 września. A basen jest czynny od godz. 10 do 22.- A kolejne wydatki zostaną poniesione na jego eksploatację. Utrzymanie miejskiej pływalni to koszty rzędu 2,4 mln złotych rocznie, przy przychodach na poziomie 1,6 mln. Takie wyniki w 2017 r. poniósł basen na Chełmie. Finansowanie takich inwestycji wyłącznie z miejskiej kasy, jest dla budżetu niezwykle kosztowne - wskazuje Adamowicz.Basen na Oruni jest bliźniaczo podobny do tych, które funkcjonują już w Osowej czy na Stogach. Do dyspozycji, oprócz czterech torów pływackich o wymiarach 25 m na 12,5 m, są też dwie strefy rekreacyjne z rozmaitymi urządzeniami do masażu. Dostępna jest też wanna z hydromasażem oraz sauna fińska. To typowy basen do nauki pływania oraz rekreacji. Jego administratorem jest Gdański Ośrodek Sportu.Zadowolenia z nowego obiektu, podczas dzisiejszej uroczystości otwarcia basenu, nie kryła- To wielka radość dla Oruni i dla całego Gdańska. Ten basen był obiektem wyczekiwanym od wielu lat. Już cztery lata temu zaczęliśmy rozmowy z panem prezydentem, że mając już kompleks sportowy na Oruni, przydałby się jeszcze basen, z wielu powodów: zarówno atrakcji, jak i powodów zdrowotnych dla dzieci - mówiła dziś Agnieszka Bartków. - Ta pływalnia na pewno wzmocni działania rewitalizacyjne prowadzone w naszej dzielnicy, uatrakcyjni ją. to też kolejna cegiełka do tego, żeby wybudować u nas bezkolizyjne przejazdy kolejowe - dodała.Na pływalnię można wejść o dowolnej porze, a po upływie godziny chętni będą mogli przedłużyć czas pobytu, dopłacając 10 gr za każdą dodatkową minutę. Ponadto, od godz. 17.00 do 22.00, w cenie biletu, będzie możliwe skorzystanie z sauny fińskiej. Do września sprzedaż będzie odbywać się wyłącznie w kasie pływalni.Po wakacjach, od poniedziałku do piątku, od godz. 7 do 16 na oruńskiej pływalni, będą się odbywać bezpłatne zajęcia dla uczniów. Dla pozostałych użytkowników, basen będzie dostępny w dni robocze od 6.20 do 7.00 oraz od 16.00 do 22.00. W weekendy pływalnia będzie otwarta od 7.00 do 22.00.Na basen na Oruni, podobnie jak na obiekty na Chełmie, Osowej i Stogach będzie można kupić bilet lub karnet bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem strony: plywalniegdansk.pl. Znajdziemy tam również wszystkie niezbędne informacje na temat lokalizacji basenu (wraz ze wskazówkami dojazdu) czy harmonogramu zajęć.W przyszłości będzie można kupić bilet również za pomocą smartfona. Gdański Ośrodek Sportu uruchomił też dostęp do usługi basenowej dla użytkowników kart Multisport oraz FitProfit.Od września dostępne będą również nowości. Pierwszą z nich będzie karnet open, który umożliwia wstęp na basen w dowolnym terminie, bez przypisanego dnia i godziny wejścia. Karnet ten obowiązywać będzie na wszystkich pływalniach Gdańskiego Ośrodka Sportu. Druga nowość to możliwość wynajęcia całego toru. Kolejna to 10 proc. zniżki dla posiadaczy Karty Mieszkańca.Warto przypomnieć, że wejście na basen jest też jedną z darmowych atrakcji w ramach tego programu. Karta uprawnia do jednorazowego bezpłatnego wejście na jeden z trzech zarządzanych przez GOS basenów, pod warunkiem dostępności miejsc. Szczegóły dotyczące korzystania z pływalni w ramach Karty Mieszkańca dostępne są na stronie www.jestemzgdanska.pl.