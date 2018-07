Już 4 sierpnia w Gdańsku odbędzie się Bieg Św. Dominika. To będzie sportowy hit jarmarku.

To będzie sportowy hit Jarmarku św. Dominika w Gdańsku. Jedyny w Polsce bieg rozgrywany w centrum starówki, w otoczeniu wspaniałych kamieniczek gdańskiego traktu królewskiego. To nadaje mu wyjątkowego charakteru. Wydarzenie będzie także okazją do spotkania gwiazd sportu. W ramach tegorocznej edycji w biegu kobiet na dystansie 5 km - Lotto Cup przygotowano 500 miejsc startowych, a w biegu mężczyzn na tym samym dystansie, gdzie główną nagrodę ufunduje Ministerstwo Sportu i Turystyki do dyspozycji jest 700 miejsc startowych. W tych biegach przewidziano nagrody za łączoną klasyfikację drużynową. Wystartuja w nich amatorzy i profesjonaliści.Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości organizator przygotował atrakcyjny medal dla uczestników.Biegu św. Dominika otworzy bezpłatny prolog „Goń św. Dominika” 1200 m dla 1500 uczestników (rodzice z dziećmi, młodzież, starsi). Marszobieg wystartuje z centrum Długiego Targu w Gdańsku, z metą przy fontannie Neptuna. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości uczestnicy wystąpią w gratisowych białych i czerwonych koszulkach. Więcej informacji w regulaminie na www.biegdominika.com.