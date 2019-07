Triathlon Gdańsk 2019. Pechowy bidon i moc roweru [zdjęcia]

Zawodnicy, którzy mają ambicje na śrubowanie swoich wyników, z powodzeniem mogą wybierać Triathlon Gdańsk na dystansie olimpijskim. Szybka trasa pozwala na uzyskiwanie znakomitych wyników, co w niedzielę potwierdził Tomasz Szala z Nowej Iwicznej, który pojawił się na mecie na molo w Brzeźnie z czasem 1:59,06.

Na starcie gdańskich zawodów stanęła czołówka polskich zawodników, którzy mieli do pokonania dystans olimpijski - 1500 m pływania w wodach Zatoki Gdańskiej, 40 km jazdy rowerem, w tym przez najdłuższy tunel w Polsce oraz 10-kilometrową trasę biegową pięknymi alejkami Parku Nadmorskiego, tuż przy plaży. Lista faworytów do zwycięstwa była okazała. Wśród nich był gdańszczanin Bartosz Banach, który wygrywał tu trzykrotnie, w tym ostatnie dwa lata z rzędu. Apetyt na zwycięstwo mieli z pewnością również Tomasz Szala, Paweł Miziarski czy Jakub Ruciński. Wśród kobiet także nie zabrakło doświadczonych i utytułowanych zawodniczek. Wystartowała m.in. druga w ub.r. w Gdańsku Aleksandra Sypniewska-Lewandowska oraz zawsze mocna Joanna Skutkiewicz.

Już pierwsza konkurencja okazała się skuteczną selekcją, a to za sprawą stanu wody. Wyraźne falowanie miało wpływ na dyspozycję wielu zawodników i zawodniczek, sprawiając pewne trudności nawet doświadczonym pływakom. Z wodą najlepiej poradził sobie Szala, u którego pływanie jest mocną stroną. Po zmianie na rower, próbę pogoni podjął Banach, który nieco stracił na pływaniu. Jazda na dwóch pętlach trasy rowerowej, wiodącej m.in. przy Stadionie Energa Gdańsk oraz tunelem pod Martwą Wisłą również okazała się mocną stroną zawodnika z Nowej Iwicznej, potwierdzając jego wysoką dyspozycję. Bartoszowi Banachowi udało się zmniejszyć stratę do głównego rywala i na trasę biegową w Parku Nadmorskim im. R. Reagana ruszył za Szalą.

Warunki pogodowe sprzyjały osiąganiu dobrych wyników. Znakomicie wykorzystał je Tomasz Szala (Pro Tri Team), który linię mety wyznaczoną na deskach molo w Brzeźnie minął z wynikiem 1:59,06. Drugie miejsce przypadło Bartoszowi Banachowi (Torus - Apteka Gemini Gdańsk), który finiszował z czasem 1:59,43. Trzeci Jakub Ruciński (Bike U Up- Europell) stracił do rywali już sporo, bo niemal 5 minut. Jego rezultat to 2:04,14. Zwycięzca podkreślał, że na trasie nie zabrakło „dodatkowych wrażeń” i przygód, ale wszystko dobrze się skończyło.