16 ekip kontrterrorystów rywalizowało na zawodach w Trójmieście. To już kolejna edycja prestiżowygo "TCCC PARAMEDYKA"

XVI edycja Paramedyka w Trójmieście

- Paramedyk to nie tylko konkurs, nie do końca zawody, ale na pewno idealna okazja do przećwiczenia umiejętności udzielania wykwalifikowanej pomocy medycznej w warunkach bojowych. Impreza przygotowana przez najlepszych dla najlepszych - informuje policja.

Tegoroczna edycja Paramedyka została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich, zrealizowana w ramach szkolenia Działanie ratunkowe służb w sytuacji wystąpienia zdarzenia nagłego projektu PL/2020/PR/0094 pn. „Ratownik w służbie” współfinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego poświęcona była edukacji w zakresie najnowszych standardów taktycznej opieki nad poszkodowanym w warunkach bojowych. Temat był realizowany w ramach warsztatów, prowadzonych wg wytycznych TCCC przez ekspertów w tej dziedzinie.

Druga część to właściwe zawody, w których konkurencje każdy z czteroosobowych zespołów, operatorów oraz ratowników taktycznych realizował w wyznaczonym terenie i w konkretnym czasie. Scenariusze inspirowane były prawdziwymi wydarzeniami, a konkurencje były przygotowane z dbałością o realizm i szczegóły tak, by uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności w niestandardowych sytuacjach, w warunkach podwyższonego stresu i presji czasu oraz w zróżnicowanym, często nietypowym terenie. Konkurencje do samego końca trzymane były w tajemnicy. Organizatorzy za każdym razem starali się, aby przygotowane poszczególne etapy zawodów były jak najbardziej realistyczne i zaskakujące.