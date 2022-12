2500 Misiów Ratowników trafiło do Państwowej Straży Pożarnej. Jak pomagają najmłodszym? Gdzie znaleźć pomoc po wypadku? OPRAC.: Agnieszka Kostuch

2500 Misiów Ratowników trafiło do Państwowej Straży Pożarnej. Tak pomagają najmłodszym 123rf.com - zdjęcie ilustracyjne

2500 misiów ratowników trafiło do Państwowej Straży Pożarnej, co było prezentem od Rzecznika Praw Dziecka. Maskotki będą służyły do "pomocy" strażakom podczas udzielania wsparcia psychologicznego dzieciom poszkodowanym w wypadkach samochodowych.