Adwokat postrzelonego we Wrzeszczu mężczyzny mówi o strzale w plecy

W mojej ocenie nie może być żadnej mowy o powoływaniu się przez prokuratora na obronę konieczną. Nawet, jeżeli na jakimkolwiek etapie sąd czy prokuratura uznałyby, że do niej doszło to sposób posłużenia się bronią był rażący, a co za tym idzie z punktu widzenia prawa cywilnego mamy do czynienia z pełną odpowiedzialnością odszkodowawczą pana prokuratora względem poszkodowanych i będziemy występować o prawo do odszkodowania, być może zadośćuczynienia za krzywdę oraz rentę o ile nie dojdzie do odzyskania pełni zdrowia - zapowiada mecenas Daniel Ostaszewski, pełnomocnik Roberta, 21-letniego niekaranego wcześniej studenta.