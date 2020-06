Akcja „Czarne złoto ogrodników” zakończona sukcesem. Tona kompostu za złotówkę

Inicjatywa „Czarnego złota ogrodników” zrodziła się z połączenia sił dwóch spółek: Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku i Gdańskich Usług Komunalnych. Pierwsza z nich zajmuje się zagospodarowaniem odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska i ludzi i to ona dostarczyła środek poprawiający właściwości gleby. Druga z wymienionych spółek zajmuje się na co dzień odbiorem odpadów od mieszkańców w jednym z sektorów miasta. W ramach akcji była odpowiedzialna za dostarczanie tzw. kompostu pod wskazane adresy.

– W czasie promocji dostarczyliśmy kompost do ponad 350 gospodarstw na terenie całego miasta. Szybko okazało się, że dostawy dwa dni w tygodniu z wykorzystaniem jednego pojazdu, jak to pierwotnie planowaliśmy, to za mało.