Akcja Dziennika Bałtyckiego "Drzewko za surowce wtórne" powraca. Czekamy na was w pięciu lokalizacjach. Bądźmy eko razem! Maja Czech

"Drzewko za surowce wtórne" to już kultowa akcja organizowana co roku przez Dziennik Bałtycki. Od ponad 10 lat, w zamian za makulaturę i zużyty sprzęt mały AGD i RTV, rozdajemy mieszkańcom Pomorza sadzonki drzewek, które możecie posadzić gdzie tylko chcecie! Sprawdźcie, kiedy i gdzie odbędzie się tegoroczna decyzja i jakie atrakcje dla was przygotowaliśmy.