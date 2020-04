Aleksandra Dulkiewicz o wyborach 2020: "Żyjemy w totalnym dualizmie"

- Powinniśmy już być po szkoleniach informatycznych, bo w każdych wyborach, poza oczywistym aktem wyborczym, kwestia przesyłania protokołów jest tym na co zawsze wszyscy czekamy - mówiła Aleksandra Dulkiewicz. - Pismem Krajowego Biura Wyborczego szkolenia nie zostały odwołane, ale ich obecny harmonogram jest nieaktualny i mamy czekać na dalsze decyzje. W Urzędzie Miejskim nie mamy informatyków, do obsłużenia wszystkich komisji wyborczych. Muszę podpisywać umowy z informatykami zewnętrznymi. Nie chcę narażać na koszty żadnego podatnika - dodała.

W Gdańsku skompletowano ok. 160 obwodowych komisji wyborczych na ponad 200 potrzebnych do przeprowadzenia głosowania w wyborach prezydenckich.

Szkolenia komisji wyborczych są przewidziane po weekendzie majowym na 4,5 i 6 maja 2020 . Decyzji co do tych szkoleń na razie nie ma. Natomiast Europejskie Centrum Solidarności, w którym szkolenie miało się odbywać, jest zamknięte.

W czwartek nad ranem Poczta Polska wysłała do samorządowców niepodpisanego imiennie maila, w którym zwraca się o podanie spisów wyborców z wrażliwymi danymi osobowymi mieszkańców. Tego samego dnia prezydent Gdańska, a także prezydenci m.in. Sopotu czy Bydgoszczy, złożyli w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

- Żeby to się stało, one muszą się spotkać i wybrać przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego - mówi Jędrzej Sieliwończyk. - Pierwsze spotkanie prowadzi najstarszy członek obwodowej komisji wyborczej. Później następuje szkolenie. Teraz, ze względów epidemicznych, spotkania nie mogą się odbyć, więc komisje są nieukonstytuowane. Pani prezydent napisała w tej sprawie pismo do komisarza wyborczego i czekamy na jego decyzję. Szkolenia miały odbyć się w trzech turach po ok. 300 osób. Prowadzą je urzędnicy wyborczy przy udziale urzędników z UMG. Czekamy na wytyczne od komisarza wyborczego - dodaje urzędnik.

- Żyjemy w totalnym dualizmie - komentowała Aleksandra Dulkiewicz. - Z jednej strony przygotowania tradycyjnych wyborów, z drugiej strony w nocy przychodzą do nas nocą anonimy z żądaniem danych wyborców, mieszkańców Gdańska. Dlatego złożyłam zawiadomienie do prokuratury w związku z tym nocnym mailem. Mail, który przyszedł wczoraj był z podpisem kwalifikowanym i z decyzją premiera - dodała.

- Z jednej strony żyliśmy w przekonaniu, że dane osobowe są świętością. W takim przekonaniu utrzymywała nas pani Marszałek Sejmu oraz pracownicy Sejmu, mówiąc, że nie można publikować list poparcia dla członków neoKRS, a z drugiej strony, prosi mnie ktoś bym przekazała wrażliwe dane w sposób niezabezpieczony - mówiła prezydent Gdańska. - Moi informatycy powiedzieli mi, że sposób, w jaki te dane miały zostać przekazane, nie gwarantuje bezpieczeństwa. Jako prezydent Gdańska będę stała na straży danych, które gminie powierzyli mieszkańcy Gdańska. Poważnie traktuję słowa przysięgi. 15 miesięcy temu złożyłam przysięgę, że będę stała na straży prawa i tej przysięgi mam zamiar dotrzymać. Mogłabym liczyć się z odpowiedzialnością karną, gdybym te dane osobowe przekazała w sposób niechroniony. To jest naruszenie prawa, a nie ich nieprzekazanie. Straszy się samorządowców, ale ja dziś stoję na straży prawa. W sytuacji gdy inne organy prawa mają to prawo za nic, to w moim przekonaniu to przestrzeganie prawa spada na samorządowców. Wielu wójtów, burmistrzów, mówi, że tego prawa łamać nie będzie - dodała.

Prezydent Gdańska zagłosuje w wyborach korespondencyjnych?

Zapytana o to, czy sama zagłosuje w wyborach korespondencyjnych Aleksandra Dulkiewicz odpowiedziała: - Nie ukrywam, że to temat, o którym myślę bardzo intensywnie. Dla mnie akt wyborczy, prawo do głosowania, jest czymś szalenie ważnym. Moi rodzice byli zaangażowani w opozycję demokratyczną. Nie wiem w jakiej formie to wyjdzie z Senatu. Nie nazwałabym tego wyborami, któryś z prawników nazwał to głosowaniem kopertowym. Elementem wyborów jest kampania wyborcza, w której kandydaci prezentują swoje programy, ale tej kampanii, poza jednym kandydatem, nie ma. W Gdańsku robiliśmy akcje profrekwencyjne, to element naszego bycia świadomym obywatelem, który ma wpływ na rzeczywistość. Dzisiaj nie zachęcam ludzi do tego, bo to mogłoby grozić naszemu życiu.