„Alternatywny Las” - koncert mocnego brzmienia w Teatrze Leśnym we Wrzeszczu. ZDJĘCIA

Koncert mocnego brzmienia w Teatrze Leśnym

Na scenie wystąpili:

Trupa Trupa to post punkowy, psychodeliczny zespół z Gdańska, który tworzą Grzegorz Kwiatkowski, Tomek Pawluczuk i Wojtek Juchniewicz. Najnowsza płyta zespołu Trupa Trupa została wydana 11 lutego 2022 roku. Do chwili obecnej, Trupa Trupa miała okazję występować na różnorodnych festiwalach, takich jak Desert Daze Festival, Rockaway Beach Festival, SXSW, Primavera Sound i Iceland Airwaves. Ostatnie wydania zespołu zostały zaprezentowane w audycjach Henry’ego Rollinsa na KCRW oraz w rozgłośniach takich jak The Current, WFMU, KEXP i NPR. Eksperymentalna i limitowana kaseta "ttt", wydana 21 lutego 2023 roku, zdobyła bardzo pozytywne opinie krytyków, z opinią, że Trupa Trupa to jedna z najważniejszych europejskich kapel ostatniej dekady (Monolith Cocktail). Kaseta ta była również często emitowana przez BBC Radio 6 Music.