AP Orlen Gdańsk i Pogoń Dekpol Tczew nie sprawiły niespodzianek. Porażki pomorskich futbolistek w Orlenie Ekstralidze Kobiet

Jeszcze trudniejszego rywala miała drużyna AP Orlenu Gdańsk, bo Górnik Łęczna walczy o medal mistrzostw Polski, a nawet o tytuł mistrzowski. Gdańszczanki wytrzymały 40 minut, kiedy to pierwszego gola dla zespołu z Łęcznej strzeliła Klaudia Fabova. Kiedy w drugiej połowie do siatki trafiła Oliwia Rapacka to stało się jasne, że komplet punktów pojedzie do Łęcznej.