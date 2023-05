Apartamenty na Półwyspie Helskim. Do zamieszkania i na inwestycję. Zobacz zdjęcia

Niepowtarzalne, doskonale skomponowane z nadmorskim krajobrazem Bałtyku - takie są apartamenty położone na Półwyspie Helskim i innych nadmorskich miejscowościach. Można w nich zamieszkać bądź kupić w celach inwestycyjnych. Sprawdź, jakie nadmorskie apartamenty inwestycyjne oferują deweloperzy.

Nadmorskie apartamenty w Helu

Hel jest perłą Półwyspu Helskiego o unikatowym położeniu na skalę Europy. Oblany z trzech stron wodą z bogactwem fauny i flory zachwyca zarówno mieszkańców, jak i turystów. Kilkanaście kilometrów plaż pozwoli każdemu znaleźć miejsce dla siebie. Jest to także wymarzone miejsce dla osób, które kochają sporty wodne. Dukty leśne, kładki spacerowe, ścieżka rowerowa i odnowiony Bulwar Nadmorski zachęcają do aktywności o każdej porze roku. Do tego mnóstwo atrakcji turystycznych, jak oznaczone Szlaki Helskich Fortyfikacji, Helski Kompleks Muzealny, Muzeum Rybołówstwa oraz Stacja morska Uniwersytetu Gdańskiego z Fokarium i Domem Morświna, które można zwiedzać przez cały rok. Powstają tu apartamenty o niepowtarzalnym charakterze, doskonale skomponowane z nadmorskim krajobrazem Bałtyku. Jedną z takich ostatnich inwestycji dewelopera Pekabex Development jest CASA BAIA. To wysokiej klasy apartamenty inwestycyjne nad morzem, zaledwie 250 metrów od plaży. Komfortowa lokalizacja w ścisłym centrum Helu daje bezproblemowy dostęp do bogatego życia tego nadmorskiego kurortu. Inwestycja ma być gotowa w czerwcu 2023 r.

- W 4-kondygnacyjnym budynku znajdują się apartamenty o różnorodnych metrażach i układach – każdy znajdzie tu spełnienie swoich potrzeb - mówi deweloper. - Wysoki standard naszych apartamentów wykończonych pod klucz i możliwość wyboru aranżacji w jednym z trzech dostępnych stylów, zaspokoją gust nawet najbardziej wymagających osób. Każdy z apartamentów ma dostęp do ogrodu, balkonu lub tarasu, z których można podziwiać piękną helską naturę oraz reprezentacyjne patio CASA BAIA. W CASA BAIA znajdzie się również chillout room i plac zabaw. W budynku, poza schodami znajdują się windy. Inwestycja posiada podziemną halę garażową, w której można wygodnie i bezpiecznie zaparkować samochód.

Inne nadmorskie inwestycje z apartamentami

Także w innych nadmorskich miejscowościach powstają apartamenty, które są dobrą inwestycją i gdzie co roku ściągają rzesze turystów spragnionych wypoczynku, widoków, przestrzeni, słońca, wiatru i morskich sportów.

Apartamenty we Władysławowie

Apartamenty na Klifie spółki INWEST-HEL to luksusowy kompleks apartamentowo – hotelowy zlokalizowany nad otwartym morzem we Władysławowie. Jest to projekt pełen nowoczesnych rozwiązań dla klientów ceniących prestiż, komfort, nowoczesność oraz bezpieczeństwo inwestycji. Zrealizowano trzy czterokondygnacyjne budynki apartamentowe z 107 w pełni wykończonymi apartamentami z podziemnymi halami garażowymi. Trwa sprzedaż apartamentów w budynku C.

Cały kompleks otoczony jest zielenią. Na jego terenie znajduje się także duży i nowoczesny plac zabaw. Budynki Apartamentowe zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie Hotelu Klif **** SPA & Wellness, który zrealizowany będzie w kolejnym etapie inwestycji. Do dyspozycji gości oddane zostaną restauracje, bary, sale konferencyjne, taras widokowy, baseny, sauny, jacuzzi oraz wyposażone w nowoczesny sprzęt centrum sportowe z salami do fitnessu, cardio fitnessu oraz siłownią.

Apartamentowce w Juracie

Verano Residence trójmiejskiego dewelopera Dekpol to apartamenty o niepowtarzalnym charakterze, doskonale skomponowane z nadmorskim krajobrazem Bałtyku. Tuż przy plaży, w prestiżowej części Juraty, powstało łącznie 11 luksusowych apartamentów 1, 2 oraz 3-pokojowych o łącznej powierzchni od 31,4 m2 do 59,2 m2. Kameralny budynek posiada trzy kondygnacje naziemne i jedną kondygnację podziemną przeznaczoną na miejsca postojowe w hali garażowej oraz saunę. Na parterze i pierwszym piętrze znajdują się po cztery apartamenty, natomiast na ostatnim piętrze znajdują się trzy apartamenty. Każdy posiada przestronny balkon lub taras o powierzchni od 5,4 m2 do 37 m2.

