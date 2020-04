Aukcje, patroni, vouchery to sposoby CieKawy na czas zamknięcia z powodu pandemii koronawirusa. „Walczymy, wsparcie jest potrzebne”

Kawiarnie i restauracje szukają sposobów na przetrwanie. Koronawirus odciął niektórym całkowicie możliwość zarabiania, inne szukają ratunku w dostawach na wynos i internecie. Te które nie mogą tego robić, znajdują inne sposoby na pozyskanie funduszy.

Sposoby gastronomii na przetrwanie pandemii Gdańska kawiarnia CieKawa to Spółdzielnia Socjalna powołana przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku oraz Fundację Teneo. Oferuje nie tylko pyszną kawę. Także ciasta i chleby własnego wypieku, konfitury i desery własnego wyrobu – to wszystko sprzedaje m.in. w kawiarni. Lokal otworzył się zaledwie w zeszłym roku, ale zdążył zyskać sympatyków i stałych klientów i już musi zmierzyć się z paraliżem działalności. Walczymy – mówi Krzysztof Skrzypski, prezes Ciekawej Spółdzielni Socjalnej. – Od piątku, 13 marca całe nasze przedsiębiorstwo nie pracuje. Ze względu na fakt, iż nasi pracownicy są w grupie ryzyka, musiałem podjąć, choć nie było to łatwe, taką decyzję. Do chwili obecnej nie prowadzimy działalności, także dostaw na wynos, co jest trudną sytuacją dla nas. Nic nie produkujemy w tej chwili i nic nie sprzedajemy. Nasi pracownicy są na urlopach wypoczynkowych.

Tak można pomóc Za marzec wszyscy pracownicy otrzymali 100 proc. wynagrodzenia. Teraz CieKawa podejmuje akcje, aby pozyskać fundusze na kolejne tygodnie zamrożenia.

Na facebooku uruchomiliśmy bazarek, na którym można licytować różne przedmioty, gadżety – dodaje Skrzypski. – Akcja ciekawie się rozwija. Dołączyło do niej ok. 1 000 zainteresowanych. Oczywiście licytuje kilka procent z nich, ale to fajna zabawa. Można powalczyć o rzeczy oferowane przez nas, ale i przez naszych klientów. Gadżety, ciasta, kubki, pamiątki itp. Wspierają nas instytucje, m.in. InvestGda, przekazując gadżety na licytację. Taka licytacja to rodzaj rywalizacji, odskoczni od codzienności w domach, niektóre są naprawdę gorące w ostatnich minutach.

Jak zaznacza, wsparcie jest potrzebne, ale nie chce prosić o pomoc poprzez zwykłą zrzutkę.

– Uruchomiliśmy coś na kształt zbiórki, w ramach Patronite – mówi. – W zamian za wsparcie, zapraszamy do złożenia podpisu w specjalnej ramce patronów na ścianie w naszej kawiarni. Patronom dziękujemy także na wirtualnej tablicy patronów na portalu społecznościowym. Oferujemy także vouchery do wykorzystania później, od czerwca do listopada, o wartości od 15 do 600 zł. Sprzedajemy je w promocyjnej, niższej cenie. Cieszą się zainteresowaniem. Jeden pan wpłacił 500 zł za voucher o najwyższej wartości i zastrzegł, abyśmy rozdysponowali go wśród np. osób niepełnosprawnych. Oczywiście przyjdzie na kawę z synem, ale zapłaci za nią. Takie postawy nie są rzadkością, napełniają nas optymizmem.

CieKawa – kiedy ponowne otwarcie lokalu? CieKawa skorzystała także z rządowej pomocy.

Złożyliśmy do ZUS wniosek o zwolnienie ze składek oraz pożyczkę 5 tys. zł – wyjaśnia Skrzypski. – To pomocne instrumenty ale nie rozwiążą sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, my i wiele innych lokali. Mam nadzieję, ze dzięki naszym akcjom i pomocy życzliwych ludzi, na którą liczymy, uda się zebrać fundusze na utrzymanie lokalu i pensje dla pracowników. To dla nas bardzo trudny czas. Dlatego zwracam się z prośbą o wsparcie naszej inicjatywy, byśmy przetrwali ten trudny dla wszystkich czas. Jak dodaje prezes spółdzielni, patrząc na to, jak postępuje epidemia, nie spodziewa się, aby kawiarnia ruszyła wcześniej niż w czerwcu, ale jest dobrej myśli, że dzięki pomocy z różnych stron lokal będzie otwarty ponownie.

