Awaria na kolei. Kolej przywraca ruch, ale trzeba się liczyć z dużymi opóźnieniami [zdjęcia]

AKTUALIZACJA GODZ. 8.10

Przed chwilą przywrócono zasilanie na kolei. Pociągi ruszyły, ale rozładowanie ruchu będzie trwało. Jak uprzedzają służby pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo trzeba się liczyć z dużymi opóźnieniami na kolei.

AKTUALIZACJA GODZ. 8.00

Zanik napięcia to podstawowy powód dzisiejszej awarii na kolei. Nie wygląda to dobrze, bo kolejarze uprzedzają, że utrudnienia mogą potrwać nawet do godz. 12.00. Opóźnienia pociągów dalekobieżnych sięgają już 2 godzin.