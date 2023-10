Ostatni etap remontu Alei Niepodległości w Sopocie. Od kiedy kłopoty dla kierowców i spore utrudnienia dla pieszych? Będą nieuniknione

We wtorek, 17 października rusza remont nawierzchni dwóch pasów ruchu Alei Niepodległości w Sopocie (w kierunku Gdańska).

- Remont obejmie odcinek od numeru 930 (wjazd do siedziby Zarządu Dróg i Zieleni) do skrzyżowania z ul. Haffnera - informuje Anna Dyksińska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie. - Jest to odcinek o długości ok. 150 mb.