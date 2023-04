Bikepark w Gdańsku. Podpisano oficjalne porozumienie. Nowa "stara" trasa gotowa dla użytkowników

Przeszło trzy lata temu w 2020 roku mieszkańcy Gdańska zorganizowali własną trasę rowerową na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Miała służyć cyklistom, którzy starali się przenieść swoją pasję z miasta do lasu. Dotychczas trasa nie była prawnie uznawana jako rowerowa. Naprzeciw użytkownikom wyszło Nadleśnictwo Gdańsk - Lasy Państwowe.

Nowa wyczynowa trasa rowerowa w Gdańsku

Nowe miejsce na mapie rowerowej Trójmiasta z pewnością będzie użytkowane częściej niż dotychczas. W czasie prac nad projektem przeprowadzono badania, z których wynikało, że w okresie wiosennym w 2022 roku z trasy korzystało ok. 2 tysięcy rowerzystów. Wynik ten robi wrażenie, zważywszy na to, że trasa oficjalnie nie została nigdzie zarejestrowana, aż do 2023 roku.