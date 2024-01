Blue Monday – przeklęty poniedziałek. O co chodzi w Blue Monday

Pojęcie istnieje od roku 2005, kiedy to brytyjski psycholog i pracownik Cardiff University został poproszony przez biuro podróży Sky Travel o pomoc – stworzenie akcji marketingowej, która przemówi do potencjalnych klientów firmy, aby ci kupowali więcej wycieczek. W ten sposób Cliff Arnall wymyślił najbardziej depresyjny dzień w roku. Czemu jednak przyznał to miano akurat trzeciemu poniedziałkowi stycznia?