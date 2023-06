Boska Opiekunka Gdyni. W 1. rocznicę papieskiej koronacji obrazu z Bazyliki Morskiej

Obraz Matki Bożej Pocieszenia znajduje się w bazylice Morskiej w Gdyni. - Nasza świątynia to wyjątkowe miejsce związane z dziejami Gdyni, od początków miasta. Z nią łączy się obraz Maryi, umieszczony przez budowniczych kościoła w ołtarzu głównym. To świadectwa wielu osób, nawrócenia, uzdrowienia i uwolnienia, które przez 100 lat wydarzyły się przed cudownym obrazem - mówi ks. inf. Edmund Skalski, proboszcz gdyńskiej bazyliki.

Z fundacji wojewody

Kompozycja dzieła to hodegetria, najstarszy i najbardziej rozpowszechniony typ przedstawienia Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Gdyńska Maryja, trzymając małego Jezusa, głowę ma pochyloną w lewo ku niemu. Ubrana jest w czerwoną suknię z długimi, prostymi rękawami z motywem rozety przy szyi. Głowę i ramiona Maryi otacza srebrne maforium dekorowane złotą lamówką z ornamentem małych rozetek.

Wizerunek Maryi powstawał w czasie budowy ołtarza głównego pierwszej świątyni w Gdyni w 1923 r. Namalował go w Wejherowie prof. Jan Rutkowski, znany polski konserwator zabytków, który był kustoszem obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Obraz o wymiarach 160 cm na 95 cm, zamówiony przez Stanisława Wachowiaka, ówczesnego wojewodę pomorskiego, został umieszczony w ołtarzu rok później.

Materiał maforium ma wzór kwiatowy. Chusta spięta jest owalną zaponą. Twarz Maryi jest młoda o regularnych rysach, ciemnej karnacji, błękitnych oczach o ciężkich powiekach, ciemnych, cienkich brwiach, z prostym, dość wąskim nosem i pełnych, karminowych ustach. Wzrok Maryi skierowany w górę. W prawej dłoni trzyma królewskie jabłko. Jezus ukazany jest w pozycji siedzącej, na lewym ramieniu Maryi. W lewej dłoni trzyma zamkniętą księgę, prawą od góry ujmuje owoc. W tle obrazu można odczytać słowa: „Miej nas w opiece, módl się za nami do Boga w niebie”.

Kult wizerunku

W czasie maryjnych świąt portowcy, marynarze, żołnierze i mieszkańcy dziękowali gdyńskiej Matce Bożej za dar pracy i pomyślność budowanego miasta. We wrześniu 1939 r. kościół ocalał, jednak hitlerowcy nakazali deportację blisko 100 tysięcy gdynian. Wielu z nich zostawiało swój dobytek i w ciągu kilku minut, z jedną walizką, byli wywożeni do Generalnego Gubernatorstwa. Niektórzy trafiali do obozu koncentracyjnego KL Stutthoff.

- Przed naszym kościołem znajdowało się miejsce, gdzie okupanci decydowali o losie polskich mieszkańców. W czasie oczekiwania wielu gdynian przed wyjazdem przychodziło przed obraz, prosząc Maryję o opiekę i pomoc. Jest świadectwo rodziny, która przez 3 dni oczekiwania modliła się tutaj i nie została wysłana do obozu, mimo wcześniejszej decyzji - opowiada ks. Skalski.

Mimo tego, że już 14 września 1939 r. kościół stał się świątynią protestancką, na prośbę pastora niemieckiego obraz Matki Bożej Pocieszenia pozostał na swoim miejscu. Przez całą wojnę wizerunek był czczony przez nielicznych Polaków, którzy mogli pozostać w Gdyni. Szczęśliwie świątynia przetrwała też nadejście w 1945 r. wojsk sowieckich.