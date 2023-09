Brudna kampania wyborcza PO? Na tapet wyciągnięta sprawa Szymona Gajdy, którego działalnością w WFOŚiGW zajęły się posłanki PO

Dlaczego dochodzi do zmasowanego ataku posłanek?

"W tamtym okresie nikt nie interesował się i nie pytał o wydatkowanie środków, a Gajda przecież pojawiał się w ogólnopolskich mediach m.in. w Polsat News. Gdy w kwietniu 2023 roku w ramach wspólnego wysiłku pracowników WFOŚiGW w Gdańsku, zostały wysłane plakaty edukacyjne do ponad 2100 placówek edukacyjnych – szkół podstawowych i przedszkoli, nikt nie miał do tego żadnych uwag czy pretensji, wręcz przeciwnie", czytamy w liście sztabu.

Liczne akcje WFOŚiGW w Gdańsku

Sztabowcy Gajdy dodają, że "docierało do nich wiele pozytywnych informacji ze strony przedstawicieli szkół i przedszkoli. Materiały wysłane do uczniów dotyczyły rodzimej flory i fauny, inwazyjnych gatunków obcych, geofitów, działalności WFOŚiGW oraz programu Czyste Powietrze. To prawda, że Szymon Gajda widnieje na dwóch z sześciu plakatów, co jest wręcz oczywiste, bo pełni funkcję reprezentacyjną jednostki, którą zarządza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizuje wiele programów regionalnych, w tym dwa programy pożyczkowe Remiz i Bielik, ogłoszone w kwietniu tego roku, które okazały się niezwykle istotne dla rozwoju Pomorza."