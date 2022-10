Budowa Drogi Czerwonej. Dokumentacja projektowa za ponad 8 mln zł. Wybrano wykonawcę. Co to za firma? Jak oceniają ją klienci? Krzysztof Dunaj

Droga Czerwona zapewni bezpośrednie połączenie Portu Gdynia z siecią dróg krajowych, w tym z trasą ekspresową S6. Nowy dwujezdniowy odcinek poprowadzi od gdyńskiego portu do węzła Gdynia Chylonia w miejscu skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta. W październiku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę prac przygotowawczych. Co to oznacza? Kto przygotuje dokumentację?