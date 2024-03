Bursztynowe jajo Fabergé z gdańskimi emblematami dostępne na eBay-u! Cena? Ponad 150 tys. zł!

Bursztynowe jajo Fabergé od Victora Mayera zostało wystawione na sprzedaż

Gdańskie Jajko Fabergé z 18-karatowego złota zostało wystawione na aukcji na eBay-u. Zgodnie z oficjalnym katalogiem opublikowanym przez Victora Mayera w 1999 r. faktycznie wyprodukowano 11 jaj tego projektu, z czego pięć egzemplarzy nie zostało wyprodukowane z 18-karatowego złota oraz nie posiada tarczy z herbem.

Według opisu aukcji, to jajo jest obecnie jednym z dwóch istniejących - drugie znajduje się w Muzeum Bursztynu w Gdańsku. Ostatnia opublikowana cena detaliczna jaja pochodzi z 2008 roku i wynosiła wówczas 28 tys. euro.

Do jaja dołączono również angielską wersję książki „Fabergé Eggs by Victor Mayer”, w której to konkretne jajo jest również szczegółowo opisane oraz lakierowaną walizkę prezentacyjną z drewna.

W zestawie załączono również certyfikat autentyczności. Podstawa tego jajka wykonana jest z 18-karatowego złota i ręcznie rzeźbionego naturalnego polskiego bursztynu z Morza Bałtyckiego.