Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata dla Michała Cegielskiego – nowa wystawa w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Michał Cegielski – Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata to odznaczenie przyznawane przez Instytut Yad Vashem osobom, które podczas II Wojny Światowej chroniły społeczność żydowską przed zagładą. W czwartek 21 marca jeden z tych medali zawitał do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku . Należy on do Michała Cegielskiego , który poniósł najwyższą cenę za ukrywanie żydówek w czasie okupacji niemieckiej.

Nowa wystawa w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

- Kiedy 20 lat temu wybieraliśmy imię dla mojego syna Michała, między innymi argumentem było to, że z opowieści mojego taty wynikało, że pradziadek był osobą zaradną, wykształconą i odważną, potrafił m.in. popłynąć do Ameryki, wrócić i kupić gospodarstwo. Natomiast to, co wypłynęło później, czyli ratowanie rodziny Spektor, było nam w ogóle nieznane. Teraz wiem, że pradziadek nie tylko był dobrym gospodarzem, dziadkiem, obywatelem, ale po prostu był dobrym człowiekiem. Jego miłość do życia zwyciężyła - komentował Tomasz Cegielski.

Głos zabrał również dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, Grzegorz Berendt:

- Jeżeli na tysiące rodzin, które udzieliły pomocy, przypadło tych sprawdzonych jak dotąd kilkaset ofiar śmiertelnych, to oznacza, że w wielu innych miejscach, czy to krewni, czy sąsiedzi, choć wiedzieli, że coś się dzieje, czego zakazuje niemieckie prawo okupacyjne, to tą swoją wiedzą nie podzielili się z Niemcami, czy też z ludźmi, którzy z nimi kolaborowali. To jest niezwykle budujące (...) Nie możemy jednak opierać się wyłącznie na świadectwach ocalonych. Musimy również pamiętać o tych naszych rodakach, krewniakach, sąsiadach, różnej narodowości, którzy też przenieśli pamięć o takich przypadkach, szczególnie doraźnej pomocy, bo tu już pojawia się liczba, która jest bez wątpienia większa niż te na ten moment 7200 przyznanych tytułów dla obywateli polskich.