Bursztynowy łańcuch prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz droższy o 6 tysięcy złotych

Niedawno okazało się jednak, że symbol władzy wymaga poprawy. Łańcuch był zbyt ciężki i nieodpowiednio dopasowany. Trzeba było dodać do niego dodatkowe ogniwa. Umożliwiły one inne rozłożenie ciężaru, przeniesienie go z klatki piersiowej na barki i odciążenie szyi. Wprowadzone zmiany miały również na celu niewielką korektę wizerunku łańcucha, by nie poprzypominał on zwykłej biżuterii, a symbol władzy. Cena końcowa wyniosła 24 tysiące złotych.

Ponadto wprowadzone zostały poprawki zasugerowane przez Komisję Heraldyczną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotyczyły one zmiany kolejności ogniw godła RP i herbu miasta Gdańska, o czym poinformował rzecznik prezydent Dulkiewicz.