Centrum Dolna Brama w Gdańsku oficjalnie otwarte! Co znajdziemy w ofercie?

W sobotę, 26 sierpnia, otworzono Centrum Dolna Brama. To siedziba Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego, Centrum Informacji i Animacji Senioralnej oraz Centrum Weterana i Edukacji Patriotycznej. W uroczystości wzięła udział m.in. prezydent Gdańska.

- Otwieramy miejsce, które będzie pewnym eksperymentem, który ma szansę się powieść tylko wtedy, kiedy każdy z nas, trochę schowa do kieszeni swoje ego i otworzy się na współpracę z innymi – mówiła podczas uroczystości Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - My w Gdańsku nie boimy się eksperymentów, nie boimy się podejmowania nawet trudnych wyzwań. Dzisiaj jest tutaj tyle dobrej energii przyniesionej z bardzo różnych miejsc przez ludzi, którzy już swoją dotychczasową pracą pokazali, że potrafią działać na rzecz innych. Mam nadzieję, że to miejsce będzie waszym domem, do którego będziemy także zapraszać innych i będziemy wyzwalać energię gdańszczanek i gdańszczan – dodała.