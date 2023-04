Ceny mieszkań idą w górę. Ile kosztują nieruchomości? Raport I kwartał 2023

- W porównaniu do IV kw. 2022 ceny małych mieszkań w analizowanych przez nas miastach wzrosły przeciętnie o 1,5% (poprzednio odnotowaliśmy spadki 1,4%), średniej wielkości lokali o 1,8% (spadek 1,3% w poprzednim odczycie), a dużych o 0,8% (w porównaniu do spadku 0,5% porównując IV kw. 2022 do III kw. 2022). Widać więc ewidentne odbicie i wyższe oczekiwania cenowe sprzedających - wyliczają analitycy Expandera i Rentier.io.