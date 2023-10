"Chłopi" - premiera niezwykłego filmu animowanego. Seanse polskiego kandydata do Oscara w Trójmieście Maja Czech

"Chłopi" to film, który zachwycił publiczność podczas 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Kilkanaście dni temu cały kraj obiegła informacja, że to właśnie ta animacja malarska w reżyserii małżeństwa Welchmanów zostaje polskim kandydatem do Oscara 2024. W końcu przyszedł czas na oficjalną premierę! Gdzie oglądać "Chłopów" w Trójmieście?