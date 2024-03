Co dalej ze szczypiornistami Energi Wybrzeża Gdańsk? Czy utrzymają się w Orlenie Superlidze? Warianty na koniec sezonu 2023/2024

Szczypiorniści Energi Wybrzeża Gdańsk powalczą o pozostanie w Superlidze

Drużyna prowadzona przez trenera Patryka Rombla wchodzi w decydującą część rozgrywek 2023/2024. Sportowa sytuacja Energi Wybrzeża nadal jest opłakana. Cztery zwycięstwa na 24 rozegrane kolejki mówią same za siebie. Gdańszczanom nie udało się ani razu przechylić szali zwycięstwa po dodatkowej serii karnych. Gorzej w Orlenie Superlidze wiedzie się jedynie Zepterowi KPR-owi Legionowo. Zespół z Mazowsza traci do Wybrzeża jednak tylko punkt. A to sprawia, że emocjonująco będzie do samego końca.

Przed wszystkimi, 14 zespołami Orlenu Superligi jeszcze dwie kolejki sezonu zasadniczego. Energa Wybrzeże w niedzielę, 24 marca 2024 roku o godz. 16 podejmie ligowego średniaka - Arged Rebud KPR Ostrovię Ostrów Wielkopolski. Punktowy bilans może jeszcze poprawić w sobotę, 30 marca 2024 roku, kiedy to o godz. 18 rozpocznie wyjazdowe spotkanie z Corotopem Gwardią Opole. Istotne jest, że na tym etapie gdański zespół nie poprawi już swojego miejsca, bo 12. w stawce Zagłębie Lubin ma po 24 kolejkach 20 punktów.