Na takie drużyny jak Chrobry Głogów trzeba dać z siebie więcej w ataku. Energa Wybrzeże Gdańsk wznowiło walkę o ligowe punkty

Energa Wybrzeże Gdańsk - KGHM Chrobry Głogów 3.02.2024

Stachera bronił jak w transie. Odbił 16 rzutów gdańszczan i miał skuteczność na poziomie 46 procent! Dzięki jego znakomitej dyspozycji Chrobry miał ułatwione zadanie, bo nabierał pewności siebie. Zresztą przed meczem wielu zakładało, że to będzie kolejne, jednostronne widowisko. Wybrzeże pokazało się z dobrej strony, gdyby nie ta... kiepska skuteczność rzutowa. Czary goryczy przelewa fakt, że zawodnicy trenera Patryka Rombla zmarnowali aż cztery z sześciu rzutów karnych.

Więcej rzutów na bramkę to zawsze większa szansa na ogranie rywala. W piłce ręcznej, oprócz aktywnej obrony, wiele zależy także od dyspozycji bramkarzy. W sobotę, 3 lutego w hali gdańskiej AWFiS bohaterem został Rafał Stachera . 38-letni zawodnik Chrobrego Głogów świetnie uwijał się między słupkami, doprowadzając do rozpaczy szczypiornistów Energi Wybrzeża.

Łatwo policzyć, że te nietrafione rzuty mogłyby doprowadzić do sytuacji, w której to Chrobry miałby powody do wstydu. Wybrzeże przegrało 21:27. Rzucało celnie na bramkę rywali 37 razy (wobec 34 prób gości).

Na razie nie doszło więc przełamania w postaci zwycięstwa gdańszczan, którzy wciąż są na przedostatnim miejscu w tabeli Orlenu Superligi. W kolejnej próbie w hali AWFiS-u nawet nie ma co marzyć o korzystnym rozwiązaniu. W czwartek, 8 lutego Energa Wybrzeże podejmie bowiem Orlen Wisłę Płock. Spotkanie, które rozpocznie się o godz. 18.00, będzie zapewne okazją do podziwiania niepokonanej do tej pory i naszpikowanej gwiazdami drużyny "Nafciarzy".

Energa Wybrzeże Gdańsk - KGHM Chrobry Głogów 21:27 (11:13)

Wybrzeże: Bedoui (24 procent obronionych rzutów), Poźniak (13 procent) - Jachlewski 4, Pieczonka 5, Milicević 3, Powarzyński 3, Papina 2, Peret 2, Zmavc 1, Papaj 1, Domagała, Niedzielenko, Siekierka, Miklikowski, Kiejdo, Tomczak

Chrobry: Stachera (46 procent skuteczności obron) - Paterek 9, Grabowski 6, Kosznik 4, Matuszak 3, Jamioł 2, Dadej 2, Skiba 1, Otrezow, Wrona, Wiatrzyk, Strelnikow, Hajnos