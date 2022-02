Czy po trzech latach od śmierci Pawła Adamowicza ruszy proces Stefana W. oskarżonego o zabójstwo? 16.02.2022 pierwsze posiedzenie sądu

Posiedzenie wstępne - proces Stefana W. oskarżonego o zabójstwo Pawła Adamowicza

W środę - 16 lutego 2022 r. - odbędzie się posiedzenie wstępne sądu, dotyczące sprawy, która 3 lata temu wstrząsnęła Gdańskiem i Polską. Bardzo długi czas od tragicznych wydarzeń na Targu Węglowym do rozpoczęcia procesu wynikał z komplikacji przy rozstrzyganiu kwestii, czy Stefana W., oskarżonego o zabójstwo Pawła Adamowicza, można w ogóle sądzić. Gdańska prokuratura prowadząca śledztwo zleciła aż trzy ekspertyzy dotyczące poczytalności oskarżonego. Pierwsza mówiła o jego całkowitej niepoczytalności, z czym nie zgadzała się poszkodowana rodzina byłego prezydenta Gdańsk a wątpliwości miała też prokuratura. Druga opinia biegłych stwierdzała częściową poczytalność Stefana W. w momencie zbrodni. To oznaczało, że 30-latek nie trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego, lecz może stanąć przed sądem. Ponieważ oba dokumenty były sprzeczne prokuratura zamówiła trzecią ekspertyzę, rozstrzygającą na korzyść treści drugiej. Do sądu można było skierować akt oskarżenia. Ten wpłynął 10 grudnia 2021 roku.