Umorzona sprawa karnoskarbowa Magdaleny Adamowicz. Zarzuty przedawniły się, postępowanie trwało w sądach 4 lata

Wdowa po prezydencie Gdańska była oskarżona o dwa przestępstwa karnoskarbowe – nieujawnienie w zeznaniach podatkowych za lata 2011 i 2012 dochodów w łącznej wysokości 400 tys. zł (odpowiednio 300 tys. zł oraz 100 tys. zł). Do nieprawidłowości miało dochodzić w czasie, gdy obecna europosłanka rozliczała się wspólnie z mężem. Akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Gdańsku skierował w sierpniu 2020 r. Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

Część zarzutów ze sprawy w I instancji, dotyczących roku 2011 przedawniła się z początkiem 2023 roku. Przedawnienie dotyczące pozostałych, z roku 2012, nastąpiło 1 stycznia 2024.