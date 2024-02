Czy Polacy zadłużają się na Walentynki? Wpływ dnia zakochanych na wydatki Polaków

Czy na Walentynki wydajemy więcej niż możemy?

Rok 2023 był dla Polaków rokiem wysokiej inflacji. Choć ta spada – w lutym zeszłego roku inflacja bazowa wynosiła aż 12%, a w styczniu 2024 szacunkowo było to już 4,3% – to w dalszym ciągu wiele osób mierzy się z koniecznością ograniczania swoich wydatków. Walentynki są jednym z chętniej obchodzonych świąt przybyłych zza granicy. Dwa lata temu aż dwie trzecie Polaków deklarowało, że zamierza obchodzić to święto. Jak zatem wygląda sytuacja obecnie i czy trudności finansowe wpływają na sposób, w jaki spędzamy święto zakochanych?