Dariusz Michalczewski odwiedził dzieci i młodzież w specjalnej szkole podstawowej w Gdańsku. Zobaczcie zdjęcia

Tymczasem drogą do spełnienia marzeń najmłodszych ze spektrum autyzmu, zajmuje się organizator spotkania z Dariuszem Michalczewskim - Stowarzyszenie Brzostek Top Team. Organizacja od lat pracuje z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem, zarówno ze względu na niepełnosprawność intelektualną jak i wykluczeniem społecznym i narodowościowym.

- Brzostek Top Team reprezentują ludzie których pasja jest walka - mówi menager Stowarzyszenia Brzostek Top Team, Lucyna Mach. - Walczymy o marzenia zarówno swoje jak i młodych sportowców. Od wielu lat czynnie angażujemy się w aktywizacje młodych ludzi zarówno w zakresie szerzenia patriotycznych postaw, angażowania młodych zdolnych ludzi w sport jak i zarażanie pasją do polskiego dziedzictwa kulturowego. Jesteśmy tam, gdzie potrzebują nas najbardziej. Nasz cel to wygrane marzenia. Nasza droga to ciężka praca i człowiek. W przyszłości, dzięki doświadczeniu i wiedzy, chcemy wygrać dla naszych podopiecznych lepszy start, a co za tym idzie lepsze życie - dodała.