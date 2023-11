Do gdańskiego portu dotarły wyrzutnie Chunmoo. Agencja Uzbrojenia realizuje kolejną dostawę sprzętu dla polskiej armii

"Nowy miesiąc, nowe dostawy. Dzisiaj w gdańskim porcie ma miejsce rozładunek wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej K239 Chunmoo oraz 4 modułów wyrzutni do zabudowy na polskim pojeździe Jelcz. Jest to kolejna dostawa sprzętu zrealizowana w ramach programu HOMAR-K" - czytamy we wpisie opublikowanym w czwartek na profilu Agencji Uzbrojenia na Twitterze.