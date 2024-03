Polski Fundusz Rozwoju Inwestuje 500 mln zł w Terminal Instalacyjny Offshore T5 w Baltic Hub

Sfinansowanie projektu budowy terminala instalacyjnego offshore T5

Przypomnijmy, że na stronie spółki Istrana zamieszczona została dokumentacja przetargowa na T5. Kontrakt ma polegać na budowie nowego terminala ulokowanego na końcu obecnego terminal T1. Powierzchnia T5 to 21 hektarów wykonanych poprzez zalądowienie wód Zatoki Gdańskiej . Długość nabrzeża przeładunkowego wyniesie 800 metrów, a głębokość akwenu przy kei 17,5 metra. Pozwoli to na cumowanie statków instalacyjnych oraz statków zaopatrzeniowych dla terminali offshore o długości całkowitej do 170 metrów.

Inwestycja zakłada finansowanie z dwóch źródeł. Spółka celowa, powołana do realizacji projektu, zawnioskowała o dotację bezpośrednią, a przedsięwzięcie zostało wskazane do realizacji z unijnego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) . Z kolei PFR Fundusz Inwestycyjny FIZAN udzieli uzupełniającego finansowania dłużnego na pokrycie nakładów, finansowanie VAT oraz obejmie udziały w spółce celowej realizującej przedsięwzięcie.

T5. Harmonogram i warunki realizacji

Ukończenie robót palowych ma być zrealizowane do końca II kw. 2025 roku, zalądowienie na być zrealizowane do końca III kw. 2025, roboty betonowe i żelbetonowe, prace instalacyjne i nawierzchniowe do połowy 2026 roku, pozwolenie na użytkowanie dla terminal ma dostać do 30 czerwca 2026 roku.