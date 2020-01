Do rejestru zabytków trafił kolejny fragment Stoczni Gdańskiej - dawnej Stoczni Schichaua. Stocznia coraz bliżej prestiżowej listy Unesco

„Zachowana architektura poszczególnych obiektów wpisywanych wraz z całym zespołem potwierdza walory architektoniczne przedmiotowego terenu – czytamy we wpisie. - Zachowane obiekty stanowią reprezentatywne przykłady architektury przemysłowej od ostatniej ćwierci XIX wieku do drugiej połowy XX w. Wartością zespołu są nie tylko indywidualne wartości poszczególnych obiektów, ale również fakt zachowania w ramach zwartego zespołu obiektów z różnych okresów czasu, obrazujących proces przemian jakie następowały w technologii produkcji statków na przestrzeni ponad stu lat na przedmiotowym terenie".

Po wpisaniu do rejestru terenów dawnej Stoczni Cesarskiej oraz kamienic robotniczych przy ul. Robotniczej i Stefana Jaracza, kolejne, cenne z punku widzenia historii miasta tereny przemysłowe objęto ochroną konserwatorską. 10 stycznia PWKZ poinformował o wpisaniu do rejestru zabytków 37 działek oraz 17 obiektów dawnej Stoczni Schichaua.

Dołączenie Stoczni Schichaua do objętej ochroną Stoczni Cesarskiej, to milowy krok na drodze ubiegania się o włączenie całego terenu na Listę Światowego Dziedzictwa Unesco, a tym samym uznania go za obszar o szczególnej wartości dla ludzkości.

- Dwa główne wpisy, na których nam najbardziej zależało, właśnie się dokonały. To bardzo ważny moment dla procedury zakwalifikowania stoczni na listę Unesco – mówi Marcin Tymiński, rzecznik prasowy PWKZ w Gdańsku. - Jesteśmy bardzo szczęśliwi z doprowadzenia do finału bardzo dużego wpisu do rejestru, co z przyczyn proceduralnych nigdy nie jest łatwe. Kolejne, dotyczące otoczenia czy pojedynczych budynków, będą procedowane w przyszłości. Od tej pory wszystkie prace planowane na tym terenie, a więc budowy, przebudowy czy remonty, będą wymagać akceptacji i zgody konserwatora. Jednocześnie, trzeba to podkreślić z całą stanowczością, wpis nie stoi w sprzeczności z planowanymi inwestycjami. Jednak od teraz będą musiały odbywać się z poszanowaniem dziedzictwa, które tam się znajduje.