Domy pomocy społecznej na Pomorzu drżą przed koronawirusem. Jak uchronić pensjonariuszy i personel DPS-ów? "Potrzebna zmiana prawa pracy"

Budynek sopockiego DPS-u składa się z trzech pięter i na stałe przebywa w nim 83 pensjonariuszy. W czasie jednej zmiany opiekuje się nimi ok. 26 osób z personelu.

- Każde z pięter jest od siebie odizolowane. Z wykorzystaniem istniejących ciągów komunikacyjnych zostały między nimi stworzone specjalne śluzy. Zarówno mieszkańcy, jak i personel nie mają prawa poruszać się między piętrami. Oznacza to, że opiekunowie, terapeuci i pielęgniarki przypisani są do konkretnego piętra. Jedyną osobą, która w odpowiednim stroju może poruszać się po całym budynku jest pielęgniarka dyżurna – opowiada w rozmowie z nami Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. - Co więcej, strefa mieszkalna została wydzielona od strefy administracyjnej i kuchennej. Oznacza to, że pracownicy administracyjni nie mają wstępu i kontaktu ze strefą mieszkalną, w której przebywają pensjonariusze. Taka sama zasada dotyczy kuchni. Dodatkowo ozonujemy pomieszczenia na terenie DPS-u.