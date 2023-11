Donald Tusk "zbawicielem" Polski? Tak uważają członkowie ruchu TAK! Dla Polski. Wysłali list do Prezydenta RP

- My Starostowie, Marszałkowie, Radni, Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci, Członkowie Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski w imię odpowiedzialności za naszych mieszkańców, w myśl art. 154 Konstytucji RP, zwracamy się do Pana Prezydenta, o pilne powierzenie misji tworzenia nowego rządu, Panu premierowi Donaldowi Tuskowi, reprezentującemu większość sejmową - czytamy w liście Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski skierowanym do Prezydenta RP Andrzeja Dudy.