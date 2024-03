Zmiany w sopockim systemie płatnego parkowania. Wyborcze propozycje ubiegającej się o reelekcję większości w radzie miasta

Zmiany zasad płatnego parkowania w Sopocie?

- Mamy bardzo pozytywny sygnał z ministerstwa klimatu, te zmiany ustawowe są przygotowywane – mówiła Magdalena Czarzyńska-Jachim . - Rozmawiamy z mieszkańcami ale też z sopockimi przedsiębiorcami. Dostaliśmy bardzo wiele sygnałów, ze o ile w sezonie letnim strefa jest bardzo potrzebna w soboty i niedziele, żeby oszczędzić nasze miasto przed „zajechaniem”, to poza sezonem weekendy powinny być według części mieszkańców i przedsiębiorców bezpłatne, po to, żeby zachęcić mieszkańców Trójmiasta i regionu do spędzania wolnego czasu w Sopocie – uzasadniała kompromis między sprzecznymi oczekiwaniami dwóch miejskich grup interesów.

- Uważam, że są to konieczne i potrzebne zmiany. Udowadniają, że miasto dba o osoby z niepełnosprawnością ale też np. seniorów, którzy mają trudność z poruszaniem się po mieście piechotą – ocenił Marek Mizera, niepełnosprawny, kandydat na radnego z komitetu Czarzyńskiej-Jachim.

Pytana o to, po co opłata za uprawnienia dla niepełnosprawnych, czy nie można by było wprowadzić go za darmo, kandydatka wyjaśniła, że drobna opłata spowoduje wyselekcjonowanie tych szczególnie potrzebujących takiego rozwiązania.

