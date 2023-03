Dostałeś taki kod QR od Poczty Polskiej? Nie klikaj, bo to oszustwo - przestrzegają pocztowcy. Oszuści podrabiają e-sklep Poczty Polskiej

Przestępcy nie śpią i idą ręka w rękę z rozwojem nowych technologii. Bankowe konta dostępne przez internet? Trudne hasła do poczty? Tajne numery do karty bankomatowej? To wszystko jest bezpieczne do momentu, gdy nie zdradzimy obcym swoich danych. Nikt z nas tego nie zrobi dobrowolnie - zarzekamy się.

To właśnie w takich momentach wkraczają oszuści, próbując wykraść chronione dane. I, jak się okazuje, robią to bardzo skutecznie. Przestępcy do swojego arsenału właśnie dorzucili metodę na kody QR od Poczty Polskiej.

Jak wyglądają próby wyłudzenia danych, jak się bronić przed phisingiem i czym on jest?