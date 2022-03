Dowód osobisty dla dziecka? Znaczący wzrost liczby składanych wniosków w Gdańsku Kamil Kusier

Przemek Swiderski/Polskapresse

Obawa przed wojną oraz przed trwającym konfliktem za polską granicą przekłada się również na komfort życia w Polsce. Odczuwają to szczególnie osoby, które zdecydowały się na wyrobienie paszportu lub dowodu osobistego, zwłaszcza dokumentu tożsamości dziecka. Tylko w pierwszych dwóch tygodniach marca wniosek o wyrobienie dowodu dla dzieci do ukończenia 12 roku życia złożyło aż 1935 osób, to o 1455 wniosków niż w całym lutym 2022 roku.