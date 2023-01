Strefa Płatnego Parkowania w Gdańsku. Miasto stara się o nowe parkometry. Coraz więcej jest też e-kontroli

Dostawa 120 sztuk nowych parkometrów - Gdańsk, 2023 r.

Nowy sprzęt ma trafić do sektorów w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania. Natomiast część obecnie ustawionych tam parkometrów zostanie przeniesiona. GZDiZ podkreślił, że pozostałe urządzenia posłużą w niedalekiej przyszłości do uruchomienia poboru opłat w sektorach, których utworzenie zostało określone w Uchwale Rady Miasta z lutego 2020 roku.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przewiduje zwiększenie liczby zamawianych parkometrów o 30 sztuk lub rozszerzenie ilości usług serwisowych maksymalnie do 30 procent. Po zakupie nowych urządzeń 150 starych parkometrów zostanie przeniesionych.

Dlaczego miasto chce zakupić nowe parkometry? Gdański Zarząd Dróg i Zieleni tłumaczy, że zebrane przez nich doświadczenie wykazało, że sposobem na zmianę przyzwyczajeń kierowców jest nie tylko objęcie obszarów miasta poborem opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, lecz również skuteczny system kontroli poprawności wnoszenia opłat za postój pojazdów. W związku z tym w 2022 roku podjęto niezbędne działania do przygotowania postępowania przetargowego na zakup nowych parkometrów.

Do trzech razy sztuka

To nie pierwszy raz, kiedy władze chcą kupić nowe parkometry. To postępowanie przetargowe jest trzecią próbą zamówienia przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni urządzeń do obsługi poboru opłat w Obszarze Płatnego Parkowania w Gdańsku. Poprzednie - ogłoszone w listopadzie 2021 roku - nie przyniosło pozytywnego rozstrzygnięcia.