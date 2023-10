Duża Scena Teatru Wybrzeże oficjalnie otwarta! Tak prezentuje się po modernizacji

Teatr Wybrzeże ponownie zaprosi widzów na Dużą Scenę. Uroczyste otwarcie miało charakter otwarty, a na nim można było zobaczyć nie tylko sylwetki kojarzone z instytucją - dyrektora Adama Orzechowskiego, pracowników, aktorów - ale również przedstawicieli samorządu województwa pomorskiego z marszałkiem Mieczysławem Strukiem, władze Gdańska z prezydent Aleksandrą Dulkiewicz oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z sekretarzem stanu, Generalnym Konserwatorem Zabytków - Jarosławem Sellinem.

Ceremonię otwarcia rozpoczęła przemowa osoby najbardziej zaangażowanej w całe przedsięwzięcie, której rola była wielokrotnie podkreślana w trakcie uroczystości, a mowa tu o dyrektorze Teatru Wybrzeże, Adamie Orzechowskim.

ZOBACZ TAKŻE: Harry Potter wraca do kin. Trzydniowy maraton filmowy to gratka dla fanów. Gdzie obejrzysz Harry'ego Pottera na Pomorzu? I tu zdziwienie

- Teatr jest miejscem szczególnym, w którym wiele nowych żywych idei ma szansę zostać poddanych, artystycznej i nie tylko artystycznej, weryfikacji. Świat zmienia się bardzo gwałtownie. A teatr jest często awangardą zapowiadającą i testującą nadchodzące zmiany obyczajowe, kulturowe, a nawet polityczne - mówił dyrektor Teatru. - Bo to swoiste społeczne laboratorium, w którym, jak w soczewce, można się przyjrzeć istotnym zmianom i przemianom społecznym. Czasami postawić diagnozę nim jakieś zjawisko rozleje się na cały świat. Dlatego teatr jest ważny. Szczególnie w tak płynnej rzeczywistości. Ważne jest, by nie odbierać teatrowi przestrzeni do swobodnej wypowiedzi, do twórczej wolności, do funkcjonowania na swoich zasadach i warunkach. Teatr i jego artyści muszą oddychać powietrzem wolności i twórczej swobody, by teatr mógł żyć. Faktem jest, że teatralne przedstawienia żyją życiem motyla. Ale za to emocje z nimi związane potrafią niekiedy żyć z ludźmi latami - dodał.