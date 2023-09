Dwa razy dziennie z Gdańska do Sztokholmu. Wizz Air dodał nowy port do siatki połączeń

Dobra wiadomość dla osób podróżujących pomiędzy Polską i Szwecją, a w szczególności Gdańskiem i Sztokholmem. Wizz Air poinformował, że od 31 października do siatki połączeń zostanie dodany nowy port lotniczy - Sztokholm-Arlanda.

- Od 31 października pasażerowie podróżujący z Gdańska do Sztokholmu będą przylatywać na główne międzynarodowe lotnisko Arlanda w Sztokholmie - pisze Wizz Air w oficjalnym komunikacie. - Dzięki przeprowadzce do Arlandy pasażerowie będą mogli cieszyć się komfortem nowoczesnych, mniej zatłoczonych budynków terminali, co poprawi ich jakość podróży, a jednocześnie będą mogli szybciej i taniej dostać się z lotniska do centrum miasta.