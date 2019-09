Dzieje się: zobacz, w jakich wydarzeniach warto wziąć udział w najbliższym czasie [6-20 września]

Zakończenie wakacji to idealna pora na małą podróż do przeszłości - 7 września na Dolnym Mieście już po raz piąty zabawa w stylu retro. Już o piętnastej rozpocznie się festyn z programem atrakcji dla wszystkich - małych i dużych, młodszych i starszych. Nie zabraknie muzycznych doznań - na Scenie Głównej wystąpią Skaldowie, L.U.C. & Rebel Babel, Bovska i Oddział Zamknięty. Pojawi się wspaniały gość - Bohdan Łazuka, aktor teatralny i filmowy, piosenkarz, prezenter radiowy i telewizyjny. Najmłodsi otrzymają całą strefę pełną atrakcji. Czekać na nich będą: dmuchańce, retro karuzela, zajęcia artystyczne m.in. lepienie z gliny, tworzenie origami i zakładek do książek, warsztaty z upcyklingu. 7.09, godz. 15-22. Okolice ulic Reduta Wyskok i Kurza. Wstęp wolny.

Control Room w weekend

Tereny postoczniowe w Gdańsku w coraz większym stopniu stają się imperium kultury. W najbliższy piątek i sobotę (6 i 7 września) warto przyjść do Galerii WL4 - Mleczny Piotr, by posłuchać najnowszej muzyki z Gdańska.

Mleczny Piotr to położona w głębi terenów stoczniowych popularna przed II wojną światową gdańska restauracja. Impreza Control Room ma tak wyłożoną ideę: „Control Room to to poszukiwanie związku pomiędzy architekturą a dźwiękiem. Miasto ulega ciągłym metamorfozom. Stare miejsca sąsiadują z nowymi. To, co było rzeczywistością staje się częścią pamięci. Miasto jest architektonicznym i dźwiękowym palimpsestem - spotykają się obrazy, obiekty i dźwięki aktualne i te z przeszłości. Projekt odnosi się do miejsca i budynku będącego częścią historii rozwoju Gdańska oraz jego industrialnej przeszłości XIX I XX wieku. “

Start w piątek i sobotę o godz. 19. Zagrają m.in. Mikołaj Trzaska, Nowa Ziemia feat. ate, Paweł Rucki/ Emiter. Wstęp wolny.