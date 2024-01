Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Gdańszczanie oddali im hołd przy Pomniku Kindertransportów

Lokalizacja również nie jest przypadkowa. Pomnik Kindertransportów upamiętnia akcję ewakuacji żydowskich dzieci z Wolnego Miasta Gdańska w przededniu II wojny światowej. Wówczas w okresie od maja do września 1939 roku Wielka Brytania przyjęła prawie 10 tys. dzieci i młodzieży do 17 roku życia z hitlerowskich Niemiec oraz okupowanych bądź zagrożonych okupacją Austrii, Czechosłowacji, i Polski. Z Gdańska społeczności żydowskiej udało się ewakuować 130 dzieci.

- W przededniu Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu trzeba wspomnieć te historie, bo one wciąż uczą, że zło nie zdarza się tylko gdzieś daleko, ale dzieje się na sąsiedniej ulicy, za ścianą, w sercu człowieka - dodała prezydent Aleksandra Dulkiewicz.- Naszą rękojmią jest pamięć. Nie mamy prawa zapomnieć o tych milionach pomordowanych. Nie wolno nam też zapomnieć, że zło wciąż dzieje się w ludziach i między ludźmi. Rośnie i pęcznieje, gdy my na to pozwalamy. Nie trzeba przykładać ręki, wystarczą ciche przyzwolenie i bierna akceptacja.